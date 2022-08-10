شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. أهلي جدة يحسم صفقة نارية من الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم فريق الكرة الأول بنادي اهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي صفقة مدوية من الإمارات العربية المتحدة وذلك قبل إنطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ومن المُنتظر أن يشارك الفريق في بطولة دوري يلو خلال الموسم القادم وذلك بعد أن هبط للمرة الأولى في تاريخه.

صفقة مدوية لنادي أهلي جدة قبل الموسم الجديد

وقالت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة نادي أهلي جدة قد إتفقت مع مستشار الاتحاد الاماراتي لكرة القدم البلجيكي يان وينكل للإنضمام إلى صفوف الراقي.

وقالت الصحيفة أن وينكل سيتولى منصب المستشار الفني لفريق نادي أهلي جدة ومن المُنتظر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي يوم غدًا.

- وفيما يلي.. أبرز المناصب التي تولاها يان وينكل طوال مسيرته الاحترافية