سمو أمير القصيم يستقبل وكيل محافظة البكيرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم العميد متقاعد علي السويلم بمناسبة تكليفه وكيلاً لمحافظة البكيرية ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل لخدمة أهالي المحافظة ، ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات والرفع من كفاءة الأداء في تأدية العمل ومضاعفة الجهود لخدمة أبناء الوطن.

فيما ثمّن السويلم دعم سمو أمير منطقة القصيم وتوجيهاته بتقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين .