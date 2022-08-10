محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم العميد متقاعد علي السويلم بمناسبة تكليفه وكيلاً لمحافظة البكيرية ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .
وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود لمواصلة العمل لخدمة أهالي المحافظة ، ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات والرفع من كفاءة الأداء في تأدية العمل ومضاعفة الجهود لخدمة أبناء الوطن.
فيما ثمّن السويلم دعم سمو أمير منطقة القصيم وتوجيهاته بتقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير القصيم يستقبل وكيل محافظة البكيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.