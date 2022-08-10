سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لسجون المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالرعاية التي توليها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لجميع مرافق الدولة ومن بينها السجون التي تحظى بمتابعة من سمو وزير الداخلية ، للارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء لإيجاد بيئة إصلاحية وإدارية وأمنية قادرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة .

جاء ذلك بعد أن تسلم سموه التقرير السنوي لمديرية السجون بالمنطقة ، خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير السجون بالمنطقة العميد محمد الحبيشي .

واستمع لشرح عن الجهود المبذولة لدعم مستهدفات مديرية السجون التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة للجريمة .