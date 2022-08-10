وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنجز عدداً من أعمال الصيانة والسلامة خلال شهر يوليو 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مجموعة من أعمال الصيانة والسلامة لتعزيز أداء كفاءة التشغيل على مشاريع الطرق خلال شهر يوليو 2022م، وذلك ضمن جهودها في تطوير قطاع الطرق والارتقاء بمؤشر جودته ورفع مستويات السلامة المرورية والخدمات المقدمة لمرتادي الطرق.

وتم خلال شهر يوليو، مسح وتهذيب وتسوية 8760,376 كم من أكتاف الطرق، وكشط وإعادة سفلتة بمجموع أطوال بلغ 141,53 كم، واستخدام 6004 أمتار مكعبة من كميات الإسفلت المكشوط، وتنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشآت تصريف المياه على 3835 موقعاً.

كما قامت الوزارة بإزالة الكثبان الرملية من على حرم الطرق بإجمالي أطوال بلغ 1638489 كم، إضافةً إلى مسح وتمهيد الطرق الترابية بمجموع أطوال 7109 كم، وردم 274 موقعاً من مواقع الانجرافات بسبب العوالق الترابية والأمطار التي شهدتها مناطق المملكة.

وفي جانب أعمال السلامة، نفذت الوزارة دهانات الطرق العاكسة على 14 كم، وقامت بتنفيذ الحواجز الواقية المعدنية والخرسانية بطول 20 كم، كما تم تحسين 4 تقاطعات، وتركيب 244 لوحةً تحذيريةً وإرشادية، وتركيب 2250 وحدةً من العلامات الأرضية وعيون القطط.

أما فيما يخص كفاءة التشغيل، فقد قامت الوزارة بمسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية على 19289 كم / مسار، وعمل المسح الجغرافي على 1331 نقطة من النقاط المرجعية على الطرق، وعمل مسح جغرافي بطول 918 كم على المسارات الطولية للطرق.

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وتحرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والسلامة ورفع كفاءة التشغيل بشكلٍ دوري، واستكمال تنفيذ المشاريع على الطرق باستخدام التقنيات الحديثة المختصة وفق أرقى المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكات الطرق.