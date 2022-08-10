وزارة البيئة تُواصل جهودها الإرشادية والتوعوية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تُواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها من خلال الأدوار التوعوية والإرشادية والخدمات البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 م .
وتقوم الفرق الميدانية بتعريف ملاك الإبل المشاركين بالمهرجان والمتواجدين بالمنطقة بالطرق الصحيحة في استخدام المضادات الحيوية والأضرار المترتبة في الإفراط بإستخدامها للمطايا المشاركة ولا تعطى إلا بعد استشارة الطبيب البيطري .
وشرحت الفرق الخدمات المقدمة للمستفيدين مثل، إصدار الشهادات وتقديم العلاجات وعمل الاستقصاء الوبائي ومكافحة الرش في الحظائر، إضافة إلى تعريف الحضور من ملاك ومربي الأبل عن الأهداف والفوائد لتطبيق برنامج “ترقيم الإبل” بوزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من خلالها يسهل رصد الأوبئة ومراقبة تطورها وانتشارها.
وبيّنت أن استخراج شهادات ملكية بموجب الترقيم، تستخدم كمستندات تدل على الإبل، والحصول على معلومات دقيقة موثقة للعمل بها كقاعدة للعمل الإرشادي لضمان سلامة الإنسان والحيوان، بالإضافة للمساعدة في متابعة الحالة الصحية للإبل والعثور عليها عند اختلاطها مع مجموعات أخرى، وأهميتها في تحديد السلالات والتأصيل الوراثي للإبل.
ويهدُف برنامج ترقيم الأبل إلى إنشاء سجل خاص يحوي جميع بياناتها وبيانات مالكة، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعدادها وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض، والمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية.
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