وزارة الصناعة بالتعاون مع «الوطني للإيرادات» ترصد 38 مخالفة ضمن الحملات التفتيشية للقيمة المضافة

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمرارًا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 91 محلاً ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 38 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقًا لقانون القيمة المضافة والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً.
وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم التهرب من القيمة المضافة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
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