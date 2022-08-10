أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات صناعية ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية، ما قد يعني تباطؤ الطلب في أكبر دولة مستهلكة في العالم في ظل ارتفاع التضخم وتباطؤ التصنيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بـ 7ر0% إلى 61ر95 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بـ 7ر0% إلى 84ر89 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت عن معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2ر2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، مقابل توقعات بارتفاع بمئة ألف برميل فقط. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب ترقبهم لنشر توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهرية لسوق النفط والمقرر نشرها غدا، حتى يضعوا تصورات لتوجهات السوق للفترة التالية.