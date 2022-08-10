سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر ومنسوبي المركز. واطلع سموه على عرض عن برنامج جودة الحياة والأعمال والأهداف التي ينفذها وكذلك المشاريع والمبادرات المساهمة وآلية تهيئة البيئة الجاذبة بجودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أخبار قد تهمك

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