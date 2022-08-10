︎ .

كشفت تقارير عن دراسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي فكرة التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني هذا الصيف. واستفسر الاتحاد وفقًا لـ”كالتشيو ميركاتو” عن إمكانية التعاقد مع كافاني عقب نهاية عقده مع مانشستر يونايتد. وأوضحت التقاري أن كافاني حتى اللحظة يفضل اللعب في أمريكا الجنوبية ولديه عرضا من بوكا جونيورز الأرجنتيني. يذكر أن مهاجم الاتحاد، المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر بعد شكوى نادي النصر.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يستفسر عن كافاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.