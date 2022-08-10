برعاية أمير عسير انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية الثانية غداً

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يرعى أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال غداً الخميس انطلاق فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع عسير على مدى 3 أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف القافلة، لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

وتقدم القافلة، الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

وتعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة عسير، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وتشمل القافلة الإرشادية، عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل بالإضافة لورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما يوجد مختبر زراعي متنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين.

وتتضمن أركان القافلة، على ركن الهدايا التذكارية، والشاشات المتحركة لتقديم عروض الأفلام الزراعية والإرشادية للزوار من المزارعين والنحالين ومربي الماشية والصيادين، بالإضافة إلى الديوانية التي تتكون من مجلس متنقل لاستقبال المسؤولين والمزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين لتقديم برامج إرشادية زراعية، كما يرافق القافلة استديو متنقل يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة مجهز بأحدث التجهيزات، بالإضافة لأركان ومساحات مخصصة للمشاركين لعرض منتجات المزارعين والنحالين وغيرهم.

وتسعى القافلة لتنمية مهارات الأطفال من خلال ركن ألعاب الأطفال توفر فيه كتب التلوين وقصص للأطفال تتوافق مع مواضيع الزراعية.

وتدعو الوزارة المهتمين بحضور القافلة الإرشادية الزراعية التي تفتح أبوابها في تمام الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساء في ساحة المجمع الحكومي السابق مقابل إمارة منطقة عسير على مدى 3 أيام.

يأتي ذلك وسط موسم سياحي وطبيعة خلابة وطقس جميل.

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Source almnatiq

