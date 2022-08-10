مُنتهٍ بالتوظيف.. “التخصصات الصحية” تحتفل بتخريج 4 آلاف متدرب في برنامج الأمن الصحي

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احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم (الأربعاء)، بتخريج نحو 4.3 ألف متدرب ومتدربة، يمثلون الدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي “الأمن الصحي” المنتهي بالتوظيف.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس الشمسان، خلال حفل التخرج الذي نُظم افتراضياً إن الخريجين باتت لديهم إمكانات ومهارات تجعلهم درع وقاية في المنشآت الصحية، مشيراً إلى الأدوار التي سيضطلعون بها فيما يتصل بأمن المنشآت والعاملين فيها، وسلامة المرضى.
وأبان أن دور الأمن الصحي مهم وحيوي لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية وخلق بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير للزوار والمرضى والموظفين.
وأبان أن البرنامج يعتبر ضمن البرامج التخصصية التي تنفذها الأكاديمية الصحية للاستثمار في المواطن، من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تلبيةً لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة.
ويتضمن البرنامج تدريباً عملياً ونظرياً لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى أسبوعين تدريب ميداني، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.
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Source akhbaar24
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