مستشار قانوني: البنوك أصبحت أكثر شهية للتمويل لهذا السبب

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المناطق_الرياض

أوضح أحمد الشهيل “مستشار قانوني” أن البنوك أصبحت أكثر شهية للتمويل، لأن التمويل سابقاً كان يخضع لعملاً دقيقاً يحمي منظومة البنك.

وأشار خلال حديثه عبر “قناة السعودية” إلي أن اليوم عندما نري البنوك شهيتها مفتوحة للعمل نري تشريعات يقدمها الصندوق العقاري ويسهلها ويحميها، وفي نفس المطاف إذا رأينا اليوم النمو الإقتصادي الرهيب جداً والمتنامي، صارت البنوك السعودية أكثر ثقة في تقديم التمويل.

وقال أن الأمر الأهم الذي يجب طرحه في حلول التملك هو السكن المرحلي أو التملك المرحلي، وأوضح أن التملك المرحلي من حيث الأصل هو فكرة نقلت من الخارج، وطبقت بشكل جيد في بدايات 2005.

وتابع أنه في الفترة الأخيرة صار لدينا نمو عالي في السكن خصوصاً في المدن الكبري.

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Source almnatiq

