إحباط تهريب 70 طنًا من القات و طن ونصف من الحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (69) طنًا و(689) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطناً و(618) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (70) متهمًا، منهم (33) مواطنًا، و(37) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (17) من الجنسية اليمنية، و(20) من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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