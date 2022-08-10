شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتي يحسم صفقة الموسم من أنياب الزمالك المصري ويعلن ضمه رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء التعاقد بشكل رسمي مع صفقة مغربية قوية بعد منافسة مع الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



العين يعلن التوقيع مع المهدي مبارك من الفتح الرباطي



ويسعى الفريق الإماراتي للتعاقد مع صفقات قوية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يستعد للموسم الجديد والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وكشف نادي العين، عن التعاقد بشكل رسمي مع المغربي المهدي مبارك مدافع فريق الفتح الرباطي المغربي، بعقد يمتد لمدة خمس مواسم حتى عام 2027.



مبارك يُزامل مواطنه سفيان رحيمي في العين



وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه من المقرر أن يزامل مبارك مواطنه سفيان رحيمي، والذي لعب دور هام من أجل تحويل وجهة اللاعب للدوري الإماراتي.

وقام النادي الإماراتي، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، يؤكد انضمام اللاعب المغربي للفريق في الميركاتو الحالي.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، ولكن فريق الفتح الرياضي، أعلن عن انتقال اللاعب المهدي مبارك، لنادي العين الإماراتي، بعقد يمتد ل 5 سنوات، بعد توصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي.

ولعب المهدي مبارك في فريق الفتح الرياضي، ويعتبر المهدي مبارك أحد أبرز لاعبي منتخب أسود الأطلس للشباب، وشارك معه في 7 مباريات، وسجل هدفين.



الزمالك يخسر صفقة المهدي مبارك لصالح العين الإماراتي



وكان اللاعب المغربي قال قوسين أو أدنى من التوقيع لصالح نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل تعطل المفاوضات.

وجاء فشل مفاوضات الزمالك مع اللاعب، بسبب رغبة الزمالك في دفع مبلغ 500 ألف دولار إلا أن الفريق المغربي تمسك بالحصول على مبلغ 750 ألف دولار لإتمام الصفقة.