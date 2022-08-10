“الربيعة” يلتقي وزيرة الاندماج الاجتماعي في بولندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة أمس في العاصمة وارسو بجمهورية بولندا، معالي وزيرة الاندماج الاجتماعي البولندية أجنيشكا ستشيجاي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية.

وعبّرت ستشيجاي عن شكرها الجزيل للمملكة على ما قدمته من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات طبية وإيوائية عاجلة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، مبدية تطلعها لتطوير التعاون بين بلادها والمملكة في المجال الإنساني والإغاثي.