مركز الملك سلمان للإغاثة يعقد لقاءً مشتركاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية في بولندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عُقد أمس في العاصمة البولندية وارسو، لقاءً مشتركاً بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

وأشاد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال اللقاء ، بالشراكة الإستراتيجية القوية التي تجمع مركز الملك سلمان للإغاثة بكل من المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، وما نتج عنها من مشاريع إنسانية وإغاثية استفاد منها ملايين المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم، معرباً عن تطلعه بتوسيع آفاق التعاون بما يخدم العمل الإنساني والإغاثي ويُسهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وذوي الاحتياج.

من جانبه نوّه مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية الإقليمي خالد خليفة بدعم المملكة المُقدّم عبر المركز للاجئين في مختلف دول العالم، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة بين المركز والمفوضية لمساندة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف الأزمات والمحن.

من جهتها أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا بالوما كوتشي، عن امتنانها وتقديرها للجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والتي كان لها الأثر الملموس في حفظ حياة الملايين من المحتاجين واللاجئين وتلبية احتياجاتهم، مبدية إعجابها بكفاءة مركز الملك سلمان للإغاثة في المجال الإنساني والإغاثي والتي اكتسبها خلال فترة وجيزة.

وتناول اللقاء علاقات الشراكة الإستراتيجية وسبل تعزيزها، كما جرى بحث عدد من الموضوعات في إطار العمل المشترك، من بينها البرامج والمشاريع الإنسانية التي تستهدف اللاجئين والنازحين حول العالم، إلى جانب دعم الاستجابة الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا ودول الجوار.