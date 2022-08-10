مركز المحاكاة بجامعة الأميرة نورة يعقد حزمة من الدورات التدريبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
يعقد مركز المحاكاة وتنمية المهارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عدداً من البرامج والدورات التدريبية خلال شهر أغسطس الحالي، وذلك بمقر المركز للطالبات والمختصين في المجال الطبي.
ويقدم المركز حزمة من الورش التدريبية منها: ورشة عمل بعنوان محاكاة إدخال الكانيولا موجهه لكافة الطالبات والمختصين في المجال الطبي ، بالإضافة إلى برامج مخصصة لمقدمي الرعاية الصحية وأعضاء هيئة التدريس بعنوان “الأبحاث في التدريب الطبي القائم على المحاكاة”.
ويتضمن البرنامج دورة “التهوية الميكانيكية الأساسية” ، إضافة إلى دورة متخصصة في “إدارة مجرى الهواء التنفسي” ، ويختتم برامجه بدورة “فن الإحاطة واستخلاص المعلومات في المحاكاة”. يشار إلى أن المركز يعمل على تقديم دورات وبرامج نوعية خلال الفصل الصيفي لتمكين الكادر الصحي والطالبات بأفضل المهارات والممارسات.
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