مركز المحاكاة بجامعة الأميرة نورة يعقد حزمة من الدورات التدريبية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مجلس الأوقاف الجعفرية يرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم عاشوراء

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