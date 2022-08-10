شكرا لقرائتكم خبر عن أوسبينا يتلقى خبر سعيد قبل بداية مشواره مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على خبر سعيد قبل انطلاق مشواره مع العالمي بالموسم الجديد.

النصر يتعاقد مع أوسبينا في صفقة انتقال حر من نابولي

وتعاقد العالمي مع أوسبينا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر يُبرم صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

كما نجح النصر في ضم بجوار أوسبينا كل من الإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو الصيفي، تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا الذي تم التعاقد معه من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة "la10 الكولومبية"، أن الأرجنتيني نيستور لورينزو المدير الفني للمنتخب الكولومبي استدعى الحارس بين 3 لاعبين فقط إلى قائمة المنتخب، الرسمية، في التوقف الدولي المقبل، سبتمبر 2022.

أوسبينا ينضم إلى قائمة المنتخب الكولومبي

وتابعت: "لورينزو ضم كل من الحارس دافيد أوسبينا، خاميس رودريجيز وخوان كوادرادو، رغم انتقادات واسعة طالت مستوياتهم في مشاركتهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022".

أوسبينا يخالف التوقعات ويضمن مكانه في منتخب بلاده للمونديال

وأضافت الصحيفة: "التوقعات كانت تشير إلى أن دافيد أوسبينا لن ينضم للمنتخب الكولومبي بعد انضمامه إلى النصر، ولكن المدرب الأرجنتيني قرر ضم الثلاثي من أجل إضفاء خبرات بين صفوفه".