شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يُلمح لاقترابه من اتحاد جدة بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السابق، عن إمكانية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، لتدعيم خط هجومه وتعويض إيقاف عبدالرازق حمدالله لاعب الفريق لمدة 4 أشهر.

تعاقدات اتحاد جدة للموسم الجديد

كما يرغب العميد في تعويض الموسم الماضي، والمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسره لصالح الهلال الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع كل من المصري طارق حامد، البرتغالي هيلدر كوستا، زكريا هوساوي وأحمد شراحيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد يقترب من ضم صالح العمري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في أبها، وهو الأمر الذي لم ينفيه اللاعب.

صالح العمري يقترب من اتحاد جدة



ونشر عبد الرحمن السالمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو، سأل خلاله، النجم صالح العمري، عن انضمامه إلى الاتحاد، حيث أجاب صاحب، مبتسمًا: "إن شاء الله".

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، أنهى اتفاقه مع 3 لاعبين محليين في صيف 2022، رغبة في تقوية صفوفه.

وتابعت: "صالح العمري الذي ارتدى قميص الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2018، أصبح قريب من التواجد في العميد بالموسم الجديد".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، بعدما قدم نادي النصر فريقه السابق، تسجيلات صوتية، تؤكد دخول الاتحاد في مفاوضات غير قانونية مع عبد الرزاق حمد الله، قبل انتقاله في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.

عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.