شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدرس التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة فريق اتحاد جدة السعودي سعيها من أجل حل مشكلة خط الهجوم خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق بعد أزمته مع النصر السعودي.

وكانت قد قامت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة حمدالله بالإيقافة لمدة 4أشهر بالإضافة إلى تغريمه 300 ألف ريال في القضية التي عرفت إعلاميا ب "قضية التسجيلات".

إدارة الاتحاد تبحث عن بديل حمدالله

وتتشاور إدارة العميد مع المدير الفني الجديد للفريق نونو سانتو، من أجل الوقوف على بعض الأسماء في خط الهجوم من أجل التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي أو الاكتفاء بتواجد كل من بهارون كامارا.

وترى الإدارة أن الفريق بحاجة لمهاجم سوبر أجنبي قوي في الميركاتو الصيفي الحالي وليس فقط التعاقد مع مهاجم محلي من أجل سد الثغرات الهجومية بالفريق التي سيعاني منها الموسم المقبل بعد قرار إيقاف حمدالله.

نونو سانتو يحسم قرار التعاقد مع مهاجم جديد

ومن المنتظر أن يتخذ المدير الفني الجديد نونو سانتو قراره النهائي سواء بالتعاقد مع مهاجم أجنبي أو لعب فترة التوقف الخاصة بحمدالله دون مهاجم مثل كامارا.

وعلى الرغم من اكتمال عدد الأجانب بالفريق، إلا أن إدارة الاتحاد تتجه للاستغناء عن لاعب خط الوسط برونو هنريكي من أجل التعاقد مع بديل أقوى وأكثر فائدة للفريق في التشكيل.

وتقوم إدارة الفريق الآن بالعمل على عدة خيارات أهمها التفاوض مع المهاجم محمد الصعيري لاعب الفيصلي ليكون بديلا مؤقتا في فترة إيقاف حمدالله.