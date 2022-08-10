شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - نجم الأهلي المصري المحترف يدخل دائرة اهتمامات النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي محاولاته للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بعناصر قوية والمنافسة بقوة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم القادم والذي سينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

صفقة أجنبية جديدة على رادار النصر السعودي

وتشير العديد من التقارير أن فريق النصر السعودي يريد التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي بعد أن نجح في التعاقد مع كل من لحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان، ومتوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو.

وتتفاوض إدارة العالمي مع أسماء عالمية أيضا مثل آدم لياييتش وثنائي قلب الدفاع جون بروكس وجيسون دينايير، إلا أن الإدارة ترغب أيضا في تدعيم خط وسط الفريق.

عرض قوي من إدارة النصر للتعاقد مع ديانج

وفي هذا السياق، ترغب إدارة النصر السعودي التعاقد رسميا مع محترف الأهلي المصري إليو ديانج المالي في الميركاتو الصيفي الحالي على الرغم من المطالب المالية المعترفة من الجانب المصري.

ويسعى مجلس آل معمر للحصول على خدمات اللاعب منذ الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الأهلي المصري دائما ما يطالب بمبالغ مالية عالية تؤدي إلى فشل الصفقة.

ووفقا للتقارير الصادرة مؤخرا فإن العرض هذه المرة سيكون ضخما من جانب إدارة النصر للحصول على الدبابة المالية، مما سيؤدي إلى صعوبة رفض إدارة القلعة الحمراء العرض المقدم للاعب.



