اخبار الخليج – النيابة العامة تشارك في ندوة «الحماية الجزائية للبيئة ومكوناتها»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت النيابة العامة في ندوة بعنوان (الحماية الجزائية للبيئة ومكوناتها)، نظمتها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين من النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسلطت الندوة الضوء على الحماية التشريعية للبيئة، وأوجه تعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي.
وقد شارك في الندوة من النيابة العامة بمملكة البحرين، كلا من رئيس النيابة الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزارات والهيئات العامة المختصة بالتحقيق والتصرف في الجرائم البيئية، ورئيس النيابة الأستاذة نورة المعلا نائب رئيس نيابة المحافظة الجنوبية.
وتم خلال الندوة تقديم نبذة عن التطور التشريعي المنظم للجرائم البيئية بمملكة البحرين لغاية صدور القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة الذي سيدخل حيز التنفيذ في منتصف شهر سبتمبر القادم.
وأوصت الندوة في ختام فعالياتها بتعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال البيئة، واستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون، ودعم جهود المساعدة التقنية.
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