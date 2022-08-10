اخبار الخليج – الأرصاد الجوية: يوليو كان حار نسبيًا مع انخفاض في سرعة الرياح

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في تقريرها الشهري بأن شهر يوليو 2022 كان حار نسبياً بالنسبة إلى درجات الحرارة مع إنخفاض في سرعة الرياح مقارنة بالمعدل العام.

وقد بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 35.4°م وذلك بزيادة قدرها 0.3°م قياساً بالمعدل العام لشهر يوليو. ويعتبر هذا تاسع أعلى معدل لدرجات الحرارة لشهر يوليو منذ عام 1902. وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في يوليو 2008 و 2011. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة لشهر يوليو بلغ 36.9°م المسجل في سنة 2017 و 2020.

كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة العظمى 39.2°م وهذا أقل من المعدل العام بــــ 0.5°م. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة العظمى لشهر يوليو بلغ 42.1°م المسجل في سنة 2017.

هذا وقد بلغت درجة الحرارة العظمى أكثر من 40°م خلال 10 أيام من شهر يوليو. وبلغت أعلى درجة حرارة 43.3°م والتي سجلت بتاريخ 19 يوليو في مطار البحرين الدولي. علماً بأن أعلى درجة حرارة لشهر يوليو في مطار البحرين الدولي بلغت 47.4°م والمسجلة في 15 يوليو 2000 و13 يوليو 2010.

وبلغت أعلى درجة حرارة لشهر يوليو في حلبة البحرين الدولية 46.3°م وفي درة البحرين فبلغت 44.9°م والتي سجلت بتاريخ 19 يوليو 2022.

أما المتوسط الشهري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 32.7°م وذلك بزيادة قدرها 1.3°م قياساً بالمعدل العام. ويعتبر هذا رابع أعلى معدل لدرجات الحرارة الصغرى لشهر يوليو منذ عام 1946. وقد تم تسجيل مثل هذا المعدل في يوليو 2014 و 2018. علماً بأن أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة الصغرى لشهر يونيو بلغ 33.6°م المسجل في سنة 2020.

كما بلغت أدنى درجة حرارة لشهر يوليو 31.6°م بتاريخي 5 و 8 يوليو في مطار البحرين الدولي ولكن تم تسجيل 28.5°م بتاريخ 5 يوليو في درة البحرين.

وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية في شهر يوليو57%، في حين بلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية العظمى 73% وبلغ المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 37%. وبلغت أعلى قيمة للرطوبة النسبية المسجلة 89% بتاريخ 8 يوليو، أما أدنى قيمة للرطوبة النسبية بلغت 15% والتي سجلت بتاريخ 4 يوليو.

والجدير بالذكر إن مجموع ساعات سطوع الشمس قد بلغ لشهر يوليو 315.7 ساعة. علماً بأن أكبر مجموع لساعات السطوع الشمسي لشهر يوليو بلغ 377.8 ساعة المسجل في سنة 1974.

كانت درجات الحرارة أقل بكثير من المعدل الطبيعي خلال الأيام الخمسة الأخيرة من شهر يوليو بسبب الغيوم التي كانت تغطي سماء المملكة في هذه الأيام وما صاحبها من تساقط الأمطار.

سجل شهر يوليو سقوط كمية قليلة من الأمطار لم تتجاوز 0.05 ملم بتاريخ 27 يوليو، 28 و 29 يوليو في مطار البحرين الدولي. وقد تم رصد سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في درة البحرين بتاريخ 28 يوليو حيث بلغ مجموع الهطول في هذا اليوم 2.4 ملم.

وتأثرت المملكة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بتاريخ 29 بوليو. تساقطت الأمطار في أقل من ساعة واحدة. وبلغت الكمية الإجمالية للهطول في جامعة البحرين 41.6 ملم ، في البديع 19.2 ملم وبلغت في حلبة البحرين الدولية 6.0 ملم.

ويعزى سبب حالة عدم الاستقرار التي تحدث في فصل الصيف بسبب إقتراب خط تشكل المنخفضات الجوية المدارية على المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وبحر العرب مما تسبب بطقس غير مستقر وهطول امطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة على بعض المناطق. وقد تأثرت مملكة البحرين العام الماضي بهذه المنخفضات خاصة المناطق الجنوبية منها، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة وهبات شديدة السرعة، وهي من الظواهر الجوية الغير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

بلغ متوسط سرعة الرياح لشهر يوليو 8 عقد. وبلغت نسبة سيطرة الرياح الشرقية- الجنوبية الشرقية خلال شهر يوليو 42%. كما بلغت نسبة سيطرة الرياح الشمالية الغربية خلال شهر يوليو 20%. وبلغت أعلى هبة للرياح 28 عقدة بتاريخ 1 يوليو في مطار البحرين الدولي. ولكن تم تسجيل 32 عقدة في نفس اليوم بدرة البحرين.

كما تأثرت المملكة بالغبار بتاريخ 3 يوليو، وقد تدنت الرؤية الأفقية إلى 3500 متر بمطار البحرين الدولي.