مفاجأة.. الصين تتراجع وتُعلن استعدادها للحل السلمي مع تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

في خطوة مفاجئة، تراجعت الصين وأعلنت أنها على استعداد للحل السلمي مع تايوان.

وأوضحت السلطات في الصين، أنها تعد جزيرة تايوان بمستوى عال من الحكم الذاتي إن توحدت مع بكين.

وأضافت أنها تحتفظ بحق الرد على استفزازات مؤيدي استقلال تايوان، وأن تحقيق استقلال تايوان ستدفعها إلى الهاوية، محذرة أنها سنستخدم القوة إن فشل الحل السلمي مع تايوان.

يأتي هذا في الوقت الذي ما زالت ترسو فيه نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية، قرب الخط المتوسط بين الجزيرة والصين، وسط حالة من التأهب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أن نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية ما زالت قرب الخط الأوسط لمضيق تايوان، وأن السفن الحربية الصينية مستمرة في عملياتها شرق الجزيرة.

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وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن 10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت اليوم في محيط مناطقنا البحرية والجوية، مشيرة إلى أن المناورات العسكرية الصينية انتهاك جسيم للقانون الدولي، وأنه من حق بلاده إقامة علاقات مع المجتمع الدولي وليس للصين الحق في التدخل.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها ستواصل الوقوف مع المجتمع الدولي لدعم مبدأ الصين الواحدة بحزم وللدفاع عن وحدة الأراضي الصينية، وأن أي جهة تتحدى مبدأ الصين الواحدة أو تخالفه ستكون مسؤولة عن إثارة التوتر في مضيق تايوان.