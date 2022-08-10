«حساب المواطن»: إيداع 3.6 مليار ريال لمستفيدي شهر أغسطس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الأربعاء) 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والخمسين 10.9 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 127 مليار ريال منها مليار و133 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1974 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90%، بينما بلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 233 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 90% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 10% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرا إلى أن 91% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 1086 ريالا للفرد المستقل.

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وكشف مدير عام التواصل رصد البرنامج لعدد من المستفيدين تحصلوا على الدعم بدون وجه حق بسبب إخفائهم معلومات جوهرية وعدم إفصاحهم عن دخلهم مخالفين بذلك ضوابط البرنامج والإقرارات التي وافق عليها المستفيد عند التسجيل، حيث تبين بعد مراجعة بياناتهم عدم تطابقها مع المصادر ذات العلاقة، وأن عدد من المستفيدين يملكون عقارات ولها عوائد مالية وعقود موثقة في منصة إيجار ولم يتم الإفصاح عن هذا الدخل، ومن ضمن تلك الحالات ستة من المستفيدين من البرنامج يتحصلون على الدعم منذ أكثر من سنتين ويملك كل مستفيد منهم أكثر من 179 عقارا تعود عليه بعوائد مالية سنوية من عقود إيجار موثقة لم يقوموا بالإفصاح عنها، مما دعا البرنامج إلى إيقاف الدعم عنهم والتعامل معهم وفق ضوابط البرنامج، مفيدًا بأن البرنامج يقوم بالربط وتحديث ومراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقتها مع ما أفصح عنه المستفيد في البوابة الإلكترونية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة.

ونوه الهاجري بأن البرنامج سيقوم بتطبيق المادة 20 بحق كل من يتحايل بغرض الحصول على الدعم دون أي وجه حق حيث نصت المادة على أنه: «يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقةٍ للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معا. وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي»، ويمكن للمستفيدين الدخول على حسابهم والإفصاح عن الدخل شاملًا جميع البدلات بالإضافة إلى دخل التابعين والدخل الناتج من العوائد العقارية والأنشطة والتجارية وغيرها وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.