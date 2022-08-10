الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 20.8 % في يونيو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 20.8 %، في يونيو 2022 مقارنة بنفس الشهر من 2021.

وبحسب “الهيئة العامة للإحصاء”، استمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.

حيث بلغ معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في يونيو 2022 ما نسبته 20.8 %. وبالنظر على مدى أطول، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي قد أصبح إيجابيا منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعا في نهاية 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في 2019 و 2020 متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و 22.6 % و 2.9 % على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2 % في يونيو 2022 مقارنة بيونيو 2021، حيث زادت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا في يونيو 2022.

كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع أداء النشاط خلال شهر يونيو بنسبة 29.3 % مقارنة بنفس الشهر العام السابق، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضا بنسبة 1.2 % مقارنة بمايو 2022، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 % متأثر ا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 1.0 %، ومن ناحية أخرى يلاحظ استقرار نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى الإنتاج ذاته مقارنة بالشهر السابق، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا بنسبة 9.3 %، ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي.