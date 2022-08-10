تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 95 دولاراً للبرميل

︎

.

المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لأنباء عما إذا كان خط أنابيب رئيسي يتجه من روسيا إلى أوروبا سوف يتمكن من استئناف التدفقات في الأيام المقبلة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يوليو؛ في حين أُعلن رسميًّا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في عامين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 0.69% أو بقيمة 66 سنتًا إلى 95.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.84% أو بقيمة 76 سنتًا عند 89.74 دولارًا للبرميل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

