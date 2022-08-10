صندوق الاستثمارات يستحوذ على حصص في 4 شركات مصرية بـ1.3 مليار دولار

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أفادت مصادر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، استحوذت على حصص في 4 شركات مصرية، بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار.

والشركات الأربعة هي “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” و”مصر لإنتاج الأسمدة” و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” و”إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضحت مصادر طبقاً لقناة “الشرق” أنه تم تنفيذ الصفقات بسعر 12.98 جنيه لسهم “إي فاينانس”، و8.11 جنيه لسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”، و23.26 جنيه لسهم “أبو قير للأسمدة”، و99.2 جنيه لسهم “موبكو”.

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً الشركة السعودية المصرية للاستثمار بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في أفريقيا.



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Source akhbaar24

