بدء سباقات مهرجان ولي العهد للهجن 2022 للركابة البشريين

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شهد مهرجان ولي العهد للهجن 2022، اليوم (الأربعاء)، انطلاق سباقات الماراثون للركابة البشريين لمسافة 5 كم، بواقع 4 أشواط ضمن الأشواط التمهيدية.

وحقق المركز الأول بأول أشواط الهجان لسباق الماراثون “حيل وثنايا” نايف سليم الجهني بالمطية “جوري” في حين فاز الهجان سالم علي القحطاني بالمطية “مخباط” بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني لسباق الماراثون “زمول وثنايا”.

وشهد الشوط الصباحي الثالث لسباق الماراثون “حيل وثنايا” حصاد الهجان عيد بن جبرين الجهني بالمطية “الحرة” المركز الأول، في حين فاز الهجان محمد غنام الربيعي بالمطية “جودان” بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع لسباق الماراثون “زمول وثنايا”.

يذكر أن سباقات “الماراثون” للهجن إحدى الرياضات العربية الأصيلة التي مارسها العرب قديماً، وتوارثتها الأجيال على مر العصور، ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على تعزيز الرياضة للركابة البشريين وتشجيعهم ودعمهم بالجوائز الكبرى.



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Source akhbaar24

