︎ . المناطق_الحدود الشمالية مكنت أمانة منطقة الحدود الشمالية أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني لتقديم خدماتهم منزليًّا في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك عبر المنصة الرقمية “بلدي ” . وأوضحت الأمانة أن تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية، وتقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC ، وليس نشاطًا للأمانة. بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تمكّن أصحاب أنشطة الخدمات المنزلية من الحصول على رخص التشغيل عبر “بلدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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