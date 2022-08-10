“الأرصاد”: أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان

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المناطق_جازان
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش.
كما توقع المركز أن تشهد محافظات الحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة يصاحبها تساقط للبرد وجريان للسيول ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 ليلًا.
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Source almnatiq
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