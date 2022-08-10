6 طرق تساعدك في التخلص من الصداع

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يواجه البعض أحيانا شعورا مزعجا عند الإصابة بالصداع، وقدمت أخصائية طب الأذن والصداع، الدكتورة آنا لاتسينوفا، نصائح حول كيفية التخلص من هذا الصداع.

وذكرت الأخصائية أسبابا عدة تؤدي لمعاناة الفرد الصداع والصداع النصفي، منها قلة النوم والضوء الوامض والإجهاد، ووفقا لـ”نوفوستي” فتتمثل أبرز طرق التغلب على الصداع التي ذكرتها “آنا” فيما يلي:

الالتزام بوقت معين للنوم والاستيقاظ

أكدت الأخصائية أن زيادة مدة النوم أو قلته قد تؤدي إلى الصداع لذلك فمن الأفضل الالتزام بوقت معين للاستيقاظ والنوم.

الراحة

قد تؤدي زيادة الجهد البدني إلى إصابة الفرد بالصداع لذلك فيجب على الأفراد الراحة والالتزام بنظام العمل، من أجل التخلص من الصداع.

الحد من التوتر

يعد التوتر أحد العوامل المحفزة لإصابة الفرد بالصداع، وإذا كان الصداع مزمنا فيجب على المرء الخضوع لدورة العلاج المعرفي السلوكي، للتغلب على التوتر النفسي والتخلص من التوتر العصبي، اللذين يسببان الصداع.

تجنب الجوع

يعد الجوع أيضا أحد أسباب إصابة الفرد بالصداع، لذا فيجب على الفرد أن يتجنب الجوع ويحدد وقتا لطعامه ويلتزم به، بجانب الابتعاد عن المشروبات والأطعمة التي تؤدي إلى الصداع مثل النبيذ الغازي “الفوار” والجبن الصلب.

عدم الإفراط في شرب القهوة

تعد القهوة مفيدة أحيانا في تخفيف معاناة الصداع إلا أنها قد تكون أحد أسباب الإصابة به إذا أفرط الفرد في شربها بما يتجاوز 4 أكواب يوميا.

ممارسة التمارين الرياضية الهوائية

أكدت الأخصائية “آنا” أن التمارين الرياضية الهوائية في الفترة بين نوبتي الصداع تكون مفيدة للإنسان، مضيفة أن ممارسة هذه التمارين يكون لها تأثير وقائي جيد من الألم.



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Source akhbaar24

