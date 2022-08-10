بتصميم مذهل.. جيلي تطلق رسمياً سيارة Boyue L الجديدة والمطورة

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كشفت شركة جيلي الصينية للسيارات؛ رسمياً عن سيارتها (Boyue L) عبر بث مباشر، وهي السيارة التي كانت تعرف سابقًا باسم FX11 وتم تطويرها لتواكب أحدث التقنيات.

ومنحت الشركة السيارة واجهة أمامية بتصميم مذهل، حيث تهيمن الشبكة الأمامية إلى حد كبير على الواجهة؛ وتحيط بها مصابيح LED مع 178 عنصر إضاءة، وتتطابق الواجهة الأمامية اللافتة مع الواجهة الخلفية التي تم تزويدها أيضاً بمصابيح LED.

وتتميز السيارة بجوانبها التي تحتوي على خطوط عضلية تمتد من الأمام إلى الجزء الخلفي، وأقواس للعجلات تم تأطيرها باللون الأسود، بالإضافة لحصول السيارة على سقف انسيابي باللون الأسود ما يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا.

وجاءت Boyue L بمجموعة كاملة من المحركات الجديدة، بـ4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 181 حصاناً، و2.0 لتر بقوة 218 حصانًا، وجرى تطوير المحرك الأخير بالاشتراك مع فولفو وهو جزء من عائلة محركات Drive-E، وتأتي السيارة بعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

في الداخل، حصلت السيارة على شاشة عرض معلوماتية عمودية ضخمة مقاس 13.2 بوصة، وشاشة أخرى توفر للسائق مجموعة من الأدوات الرقمية، ويعمل نظام المعلومات والترفيه على نظام التشغيل Milky Way من Geely.

وتأتي السيارة أيضاً بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء بسعة 1.5 لتر بشاحن توربيني (HEV) ، بالإضافة إلى إصدار هجين إضافي (PHEV) يتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 1300 كيلومتر.





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Source akhbaar24

