“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.