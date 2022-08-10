“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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