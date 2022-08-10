إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 3.9 مليون م 2 بعدد من بلديات جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استعادت أمانة محافظة جدة، أكثر من 3.9 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق 6 بلديات فرعية، تم إقامة مبانٍ عليها بدون مستمسكات نظامية.

وقالت الأمانة إن الفرق التابعة لها تمكنت من استعادة تلك الأراضي خلال الثلاثة أشهر الماضية، مبينة أن التعديات كانت في شكل مبانٍ سكنية وتجارية وغرف ومستودعات وأسوار وبتر أقيمت بطرق مخالفة.

وأكدت أن الفرق الميدانية عملت على إزالة المخالفات والتجاوزات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.