في حالة تأهب.. 20 سفينة حربية تقترب من الخط المتوسط بين الصين وتايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وسط حالة من التأهب والترقب الحذر، ما زالت نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية، قرب الخط المتوسط بين الجزيرة والصين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أن نحو 20 سفينة حربية صينية وتايوانية ما زالت قرب الخط الأوسط لمضيق تايوان، وأن السفن الحربية الصينية مستمرة في عملياتها شرق الجزيرة.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن 10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت اليوم في محيط مناطقنا البحرية والجوية.

وأوضح وزير خارجية تايوان، أن المناورات العسكرية الصينية انتهاك جسيم للقانون الدولي، وأنه من حق بلاده إقامة علاقات مع المجتمع الدولي وليس للصين الحق في التدخل.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الصيني استمرار المناورات العسكرية في محيط تايوان، مؤكدًا أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية.

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وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها ستواصل الوقوف مع المجتمع الدولي لدعم مبدأ الصين الواحدة بحزم وللدفاع عن وحدة الأراضي الصينية، وأن أي جهة تتحدى مبدأ الصين الواحدة أو تخالفه ستكون مسؤولة عن إثارة التوتر في مضيق تايوان.

في الوقت نفسه، قالت رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي نانسي بيلوسي: إن الرئيس الصيني في موقع هش اقتصاديًا، ويحاول عزل تايوان ولن نكون شركاء في تلك المحاولات.