محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذّر الدفاع المدني، في تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 10 صباحًا، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحذّر من أتربة مثارة على منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.