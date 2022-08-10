محلل طقس: أجواء حارة وأمطار متفاوتة على 6 مناطق اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تَوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم المناطق، ورياحًا مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية.
كما توقع “الحصيني”، أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك).
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