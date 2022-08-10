عوائد اقتصادية عالية.. ارتفاع أرباح مربي الماشية 41% بسبب الأعلاف المتكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع ربحية بيع الماشية بنسبة 41%، وأرجعت سبب الارتفاع إلى الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية، مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما أنه يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ذلك يرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة، مشيرة إلى أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، تتمثل في تحقيق معادلة غذاء متوازن، وتحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، تقليل الفاقد في الأعلاف، و تحسين الكفاءة الإنتاجية.

وفي الوقت نفسه، لفتت “الزراعة” إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، مقارنة بانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي.

حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير، حسب “أرقام”.

وذكرت الوزارة أن التغذية تمثل بين 60 و70% من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5%، وأن فارق أرباح البيع يصل 41% لصالح المربين الذين يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.