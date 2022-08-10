شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة النصر وقادش الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة النصر وقادش الودية، المقرر أن تقام خلال الأيام القليلة القادمة.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين العالمي وقادش ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022/2023، المقرر أن يُطلق قريبًا.

تعرف على موعد مباراة النصر وقادش الودية

يقع النصر في مواجهة أمام قادش يوم الخميس القادم الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الواحدة إلا دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية إلا دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة إلا دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وقادش

من المقرر أن تُنقل المباراة الودية التي تجمع بين قادش والنصر على قناة النصر السعودي، عبر منصة " اليوتيوب".

مفاجآت مدوية في تشكيل النصر المتوقع لمباراة قادش الودية

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل التالية أمام قادش

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبدالله مادو.

خط الوسط: سلطان الغنام، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، منصور الشمري

وفي خط الهجوم: بيتي مارتينيز، خالد الغنام، محمد مران.

تعرف على مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي 2022/2023

يفتتح النصر منافسات دوري السعودي للمحترفين 2022/2023 في نسخته الجديدة أمام الوحدة، وذلك يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة قادش الأولى في الدوري الإسباني 2021/2022

يقع قادش في مواجهة أمام ريال سوسيداد يوم الأحد القادم، 14 من شهر أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني في نسخته الجديدة 2022/223.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري الإسباني 2022/2023

تفتتح منافسات الدوري الإسباني 2022/2023 يوم الجمعة القادم الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمع بين إشبيلية وأوساسونا في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.