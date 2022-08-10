شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل النصر المتوقع لمباراة قادش الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع النصر السعودي في مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام قادش الإسباني ظهر الخميس القادم الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري.

ويتسائل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة المباراة المرتقبة الودية القادمة للنصر السعودي.

ونقدم لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين النصر وقادش، المقرر أن يقام ضمن استعدادات الطرفين للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

تعرف على توقيت مباراة النصر وقادش الودية

تُلعب المباراة يوم الخميس القادم في الساعة الواحدة إلا دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية إلا دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة إلا دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وقادش

وتذاع المباراة الودية التي تجمع بين قادش والنصر عبر قناة النصر السعودي« منصة اليوتيوب».

مفاجآت بالجملة في النصر المتوقع لمباراة قادش الودية

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبدالله مادو.

وفي خط الوسط: سلطان الغنام، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، منصور الشمري

خط الهجوم: بيتي مارتينيز، خالد الغنام، محمد مران.

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

يفتتح ثالث السعودية 2021/2022 مسابقة دوري السعودي للمحترفين 2022/2023 في نسخته الجديدة أمام الوحدة يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

إليكم أولى مباريات قادش في الدوري الإسباني 2021/2022

يقع ريال سوسيداد ضيفًا على قادش يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني في نسخته الجديدة 2022/223.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.