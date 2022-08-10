الحكومة اليابانية تقدم استقالتها بشكل كامل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت اليوم الأربعاء. وكما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا. وكان التعديل الوزاري متوقعًا في الأصل في بداية سبتمبر القادم، لكن كيشيدا قرر إجراؤه الآن بسبب نيته الإسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي “للرأسمالية الجديدة” ، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ومن أجل التحضير المسبق لدورة البرلمان. أخبار قد تهمك

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