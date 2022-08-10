بسبب السعال وسيلان الأنف.. “بايدن” يقطع خطابه في البيت الأبيض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اضطر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقطع خطابه في حدث أقيم بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بسبب السعال المتكرر وسيلان الأنف، رغم الإعلان عن تعافيه بشكل كامل من فيروس «كورونا».
وأقيم حفل بمناسبة التوقيع على قانون دعم مصنعي أشباه الموصلات في الهواء الطلق بحضور العشرات من الضيوف، بينهم ممثلو الإدارة الرئاسية وأعضاء الكونغرس والصحفيون ورجال الأعمال.
وخلال ساعة الحدث، كان بايدن مشتتا بسبب السعال حوالي عشرين مرة، واستخدم مرارًا منديلًا ووضع شيئًا يشبه حبة في فمه.
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ورغم معالم المرض، ظلّ بايدن على اتصال وثيق مع الحضور وصافح رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ووزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، والسناتور تشاك شومر وضيوف آخرين.
وأصيب بايدن بفيروس «كورونا» قبل أسبوعين، ثم تعافى، لكن بعد ذلك ثبتت إصابته مرة أخرى.
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