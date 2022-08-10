“حساب المواطن” يوضح سبب ظهور الحالة “لايوجد” لدى بعض المستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن سبب ظهور حالة الصرف لدى بعض المستفيدين بعبارة “لا يوجد”.

وبين البرنامج أن ذلك يعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين في حال وجودهم، قد تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن قد بدأ في وقت سابق إيداع الدعم الخاص بشهر أغسطس الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، وستستمر العملية حتى نهاية اليوم الأربعاء .