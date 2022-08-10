“صندوق الاستثمارات” و”أرديان” يدرسان شراء 25% بمطار “هيثرو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يجري صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاستثمار المباشر “أرديان” محادثات حول اقتراح لشراء حصة شركة “فيروفيال” الإسبانية بمطار “هيثرو” في “لندن”، البالغة 25%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتفصيلاً، تدرس المحادثات خيارات بشأن حصة الشركة الإسبانية في مطار هيثرو؛ إذ أُجريت محادثات أولية مع مستشارين خارجيين حول مستقبل حصتها في أكبر مطار في بريطانيا، مشيرة إلى أن الشركة لم تتخذ قرارًا نهائيًّا بعد، وقد لا تسفر المناقشات عن بيع.

وذكرت “رويترز” أن قيمة مطار “هيثرو” تبلغ نحو 24.3 مليار يورو (25 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وفقًا لحسابات جيه.بي مورجان في مايو الماضي. وبحسب تقديرات جيه.بي مورجان، تبلغ قيمة حصة “فيروفيال” في هيثرو 611 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن “جهاز قطر للاستثمار”، الذي يمتلك حصة 20% في مطار هيثرو، هو ثاني أكبر مستثمر في المطار البريطاني المكتظ بالمسافرين، في حين يمتلك كل من كاس دي ديبوت إيت بليسمنت دو كوبيك وصندوق الاستثمار السيادي السنغافوري جي.آي.سي ومؤسسة الاستثمار الصينية حصصًا كبيرة في المطار.