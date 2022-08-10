“العدل”: ولاية الأب على أولاده القاصرين “جبرية” ولا تنتقل لغيره إلا في حالتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت وزارة العدل أن ولاية الأب على أولاده القاصرين تعد ولاية جبرية لا تنتقل إلى غيره، ولا يحق لأي شخص أخذ صك ولاية على الأبناء في حياة الأب.

وأوضحت الوزارة أن ولاية الأب على الأولاد القاصرين تنتقل لغيره في حالتين فقط، وهما عند وفاة الأب أو في حالة قصوره العقلي.

وأشارت إلى أن الأب إذا تنازل عن ولاية أي من أبنائه القاصرين، فإن المحكمة تقرر ما يمكنه مناسباً إن كانت تنتقل الولاية للأم أو غير ذلك.