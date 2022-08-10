︎
.
المناطق_متابعات
أكدت وزارة العدل أن ولاية الأب على أولاده القاصرين تعد ولاية جبرية لا تنتقل إلى غيره، ولا يحق لأي شخص أخذ صك ولاية على الأبناء في حياة الأب.
وأوضحت الوزارة أن ولاية الأب على الأولاد القاصرين تنتقل لغيره في حالتين فقط، وهما عند وفاة الأب أو في حالة قصوره العقلي.
وأشارت إلى أن الأب إذا تنازل عن ولاية أي من أبنائه القاصرين، فإن المحكمة تقرر ما يمكنه مناسباً إن كانت تنتقل الولاية للأم أو غير ذلك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “العدل”: ولاية الأب على أولاده القاصرين “جبرية” ولا تنتقل لغيره إلا في حالتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.