محامي ترامب: « FBI» صادر 10 صناديق تحتوي على وثائق من منزل الرئيس السابق

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أكد محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي « FBI» قد قام بمصادرة 10 صناديق تحتوي على وثائق من منزل موكله.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد صادر الهاتف المحمول للنائب الجمهوري سكوت بيري حليف ترامب، وفقا لـ «العربية».

وكان ترامب قد اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه كان على علم بمداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي « FBI» لمنزله.

يذكر أن البيت الأبيض، قد أشار في وقت سابق أمس الثلاثاء، إلى أن الإدارة الأمريكية علمت بشأن مداهمة مقر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خلال وسائل الإعلام.

وذكر أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بشكل مستقل بشأن ترامب ومن غير المناسب التعليق على تحقيق مفتوح.

كما أوضح أنه لم يجرَ إطلاع الرئيس بايدن على تفاصيل مداهمة مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد كشف عن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الهدف من مداهمة محل إقامة ترامب هو البحث عن وثائق رسمية مفقودة حصل عليها ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، وليس للأمر علاقة بالتحقيق الذي تجريه لجنة الكونغرس حول هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

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Source almnatiq

