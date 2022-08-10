وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي تقيم مبادرة للكشف عن داء السكري

︎

.

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية مبادرة للكشف عن داء السكري بالتعاون مع جمعية السكر الخيرية ، وذلك في الجهة الشمالية من ساحات المسجد النبوي الشريف .

وتهدف المبادرة إلى التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة به وتقديم النصائح الغذائية للوقاية منه وكيفية التعايش معه للمرضى للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتسبب بها.

وتم خلال المبادرة قياس نسبة السكر وضغط الدم لأكثر من 1700 مستفيد تم اكتشاف 16 حالة إصابة مبكرة وذلك باستخدام أجهزة القياس والكشف.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

